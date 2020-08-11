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В июле расходы россиян на дачи и ремонты выросли на 20 процентов

Экономика

В июле расходы россиян на товары для дачи и ремонта и выросли на 20 процентов. Это следует из подсчётов оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Эксперты изучили данные по тратам россиян в июле этого года и за первое полугодие, а затем сравнили их с результатами за аналогичные периоды 2019 года.

"Средний чек покупки в этом сегменте в июле составил 3416 рублей, что на 7 процентов ниже, чем во втором квартале 2020 года, но на 20 процентов выше, чем в июле прошлого года. Выше всего средний чек покупки был в Московской, Ленинградской, Иркутской областях, Ставропольском крае и Башкирии — более 5,5 тысяч рублей за одно посещение магазина. Объем покупок в денежном выражении на 13% обогнал прошлогодние уровни", — подсчитали аналитики.

Самыми популярными товарами в строительном сегменте оказались лакокрасочные материалы, напольные покрытия, древесные плиты и доски, сухие строительные смеси и электроинструменты.

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