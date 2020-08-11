Хабаровском крае приостановлена приватизация имущества региона на период губернаторской проверки. Об этом с соцсетях сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярёв.
"Мною приостановлена приватизация. Под шумок некоторые товарищи хотели приватизировать краевое имущество и в этом году, и в следующем. Пока не разберусь, никакой приватизации народного добра не будет", — сказал Дегтярёв в своем аккаунте в "Инстаграм".
Михаил Дегтярёв в минувшую субботу высказал намерение приехать в райцентр Чегдомын в Верхнебуреинском районе и навестить молодожёнов, под которыми рухнул мост, когда они делали свадебные фотографии. Помимо новобрачных в воду с моста упали еще около десяти человек. Это были родственники и гости молодых, включая детей.
"Узнал из сообщений, что в Чегдомыне рухнул мост, якобы отремонтированный местной администрацией. Новобрачные упали в воду во время фотосессии. Завтра проверю всё на месте, проведаю молодоженов. Мост восстановим. Виновных накажем", — писал он в своем телеграм-канале врио губернатора Хабаровского края.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.