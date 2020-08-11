Единственным опасным местом для оплаты банковской картой остается интернет, где данные банковских карт часто воруются, полагают эксперты по вопросам безопасности.

"Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников. Такие сайты почти всегда похожи на оригинальные, а скорость появления новых сервисов в интернете делает определение легитимности ресурса все более сложной задачей", — отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов .

Чтобы не стать жертвой мошенников, Алексей Сизов советует придерживаться трех простых правил.

"Во-первых, нужно завести карту для онлайн-покупок с отдельным счетом и держать на нем столько денег, сколько вы хотите сегодня потратить, во-вторых, не совершать крупных покупок в непроверенных местах и на сайтах с плохой репутацией, а в-третьих, не следует сообщать свои персональные данные кому бы то ни было, даже если вам позвонили из банка или магазина", — порекомендовал эксперт.