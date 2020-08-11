Fitch: в период пандемии Россия показала стабильность экономики

Несмотря на то, что российская экономика, как ожидается, сократится на 5,2% в этом году, рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило, что долгосрочный рейтинг дефолта эмитентов Москвы по иностранной валюте (IDR) находится на уровне "BBB" (означает, согласно шкале Fitch, "хорошая платежеспособность").

Аналитики агентства заявили, что это подчеркивает "надежную и последовательную политическую основу и надежные государственные и внешние балансы" российского правительства, подкрепленные прочной чистой позицией иностранных активов государства и низким государственным долгом.

Fitch отметил, что

стабильные перспективы отражают реакцию страны на беспрецедентный шок от пандемии коронавируса и что крайняя волатильность цен на нефть поможет закрепить улучшение макроэкономической стабильности и сохранить прочность государственного баланса;

Москва стала более устойчивой к внешним потрясениям и смягчила влияние цен на сырую нефть на экономику благодаря цели инфляции, гибкости обменного курса и разумной поддержке фискальной стратегии.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, решение Fitch является еще одним доказательством того, что макроэкономическая структура остается стабильной, несмотря на бурную внешнеэкономическую ситуацию.

Он также отметил, что Россия является одним из немногих членов Содружества независимых государств (СНГ), которому удалось избежать как понижения рейтинга, так и перспектив этого.

Но есть одно НО

Аналитики Fitch предупредили, что Москва по-прежнему сталкивается с высокими санкционными рисками, тем более что предвыборная кампания в США приближается:

"Хотя ограничения могут быть направлены на крупные энергетические проекты России, такие как трубопровод Северный поток — 2, а также на иностранные инвестиции в гособлигации в российской национальной валюте, агентство не ожидает, что эти меры могут поставить под угрозу финансовые обязательства по существующим долговым обязательствам".

Ранее в этом году S&P Global Ratings, которая вместе с Fitch и Moody's представляет так называемую Большую тройку среди рейтинговых агентств, подтвердила рейтинг России на BBB — со стабильным прогнозом.