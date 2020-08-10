ФАС признала Apple нарушителем на рынке мобильных приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что корпорация Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

"Комиссия ФАС России установила, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке распространения приложений для мобильных устройств на операционной системе iOS", — говорится в сообщении.

Расследование ведомства установило, что компания Apple на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS последовательно ограничивала возможности для разработки приложений.