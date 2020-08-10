Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что корпорация Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке мобильных приложений.
"Комиссия ФАС России установила, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке распространения приложений для мобильных устройств на операционной системе iOS", — говорится в сообщении.
Расследование ведомства установило, что компания Apple на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS последовательно ограничивала возможности для разработки приложений.
"Нарушение выразилось в установлении компанией Apple за собой права отклонять, не допускать в магазин приложений App Store любое приложение стороннего разработчика. Доступ в магазин приложений App Store — единственная возможность для разработчиков приложений распространять свои продукты на операционной системе iOS, и крайне важно для обеспечения конкуренции создать недискриминационные условия доступа на рынок", — пояснил замглавы ФАС России Алексей Доценко.
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