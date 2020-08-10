Центробанк рекомендовал не выселять людей из жилья за долги

Центральный банк России продлил до 31 декабря рекомендацию кредитным организациям и микрофинансовым институтам принудительно не выселять должников из жилья.

"Кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020 года приостановить процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание", — говорится в сообщении финансового регулятора.

Центробанк также дал аналогичную рекомендацию жилищным накопительным кооперативам. ЦБ рекомендовал, чтобы кооперативы не выселяли своих участников, которые не смогли исполнить свои обязательств по уплате взносов за жилье.

Кредитным организациям и микрофинансовым институтам дана рекомендация при нарушении заемщиком обязательств по договору до 31 декабря 2020 года не отбирать недвижимость, которая является обеспечением по судебным требованиям кредиторов. Центральный банк России обращает внимание на то, что для этого должна быть веская причина: существенное снижение дохода заемщика из-за пандемии или подтвержденный у него коронавирус.