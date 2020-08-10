Во время самоизоляции загрузка сетей связи в России достигала 80-90%

Во время самоизоляции загрузка сетей связи в РФ достигала 80-90%, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

"Сети были перегружены. Не у всех операторов связи во всех регионах было одинаковое количество запасных мощностей. То есть где-то у некоторых операторов связи, к сожалению, прыгала загрузка до 80-90%. То есть еще чуть-чуть больше людей оказалось бы дома, и сети могли уже начать не выдерживать эту ситуацию. Не у всех операторов связи, но у многих", — сказал Липов.

Регионы и операторы связи должны совместными усилиями определять первоначальные задачи развития инфраструктуры, чтобы не допустить проблемы со связью.