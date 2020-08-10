Банки протестируют автоматическое списание средств по запросу фирм

Банки пробуют новую форму платежей, когда деньги списывают со счета по запросу их предприятий и организаций.

"Предполагается, что клиент-плательщик заранее подпишет согласие на регулярное списание средств, а банк будет проверять только его наличие и корректность выставленных счетов. Дополнительного подтверждения перевода не потребуется", — цитирует РБК гендиректора Ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяну Жаркову.

Сегодня подобные операции могут проводить исключительно клиенты одного банка.

Нововведения позволят об удешевить операции. Воспользоваться сервисом смогут и граждане, и юридические лица. Новым способом можно будет оплачивать услуги ЖКХ, кредиты, и вносить другие регулярные платежи.