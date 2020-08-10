Банки пробуют новую форму платежей, когда деньги списывают со счета по запросу их предприятий и организаций.
"Предполагается, что клиент-плательщик заранее подпишет согласие на регулярное списание средств, а банк будет проверять только его наличие и корректность выставленных счетов. Дополнительного подтверждения перевода не потребуется", — цитирует РБК гендиректора Ассоциации "ФинТех" (АФТ) Татьяну Жаркову.
Сегодня подобные операции могут проводить исключительно клиенты одного банка.
Нововведения позволят об удешевить операции. Воспользоваться сервисом смогут и граждане, и юридические лица. Новым способом можно будет оплачивать услуги ЖКХ, кредиты, и вносить другие регулярные платежи.
"Тестировать сервис будут на площадке, созданной АФТ в рамках развития технологии открытых программных интерфейсов (Open API). В проекте заинтересовались ВТБ, "Открытие", Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-Банк, Совкомбанк и Абсолют банк, рассматривает участие и АК Барс Банк", — рассказала Жаркова.
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