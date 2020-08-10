Первый полёт совершил модернизированный вертолёт "Аллигатор"

Модернизированный вертолёт Ка-52М "Аллигатор" совершил первый полёт. Об этом сообщил Минпромторг РФ.

"В ААК "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина холдинга "Вертолёты России" (входит в "Ростех") состоялся первый полёт опытного образца новейшего модернизированного разведывательно-ударного вертолёта Ка-52. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолётах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт", — говорится в пресс-релизе.

Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс и управляемую ракету с повышенной дальностью. Эксплуатировать вертолёт можно при любых температурах, включая арктические.