Mail.ru Group запустила мобильный браузер Atom. В браузер входят мини-приложения, а также лента рекомендаций. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"10 августа 2020 года Mail.ru Group запускает браузер Atom для Android. В мобильный Atom встроена платформа VK Mini Apps с мини-приложениями для любых повседневных задач. Кроме того, в браузере есть рекомендательная система "Пульс", которая находит для пользователя статьи и материалы по интересам", — сообщили в компании.
В браузере можно авторизоваться через единый аккаунт VK Connect, который связывает проекты Mail.ru Group. Если пользователь авторизуется в браузере Atom на компьютере и телефоне, Atom будет синхронизировать аккаунты.
"Мобильный Atom адаптируется к привычкам. Рекомендательная система "Пульс" составляет для пользователя индивидуальную ленту со статьями и полезными материалами на основе его интересов. Кроме того, браузер автоматически добавляет в визуальные закладки часто посещаемые сайты", — отметили в пресс-службе.
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