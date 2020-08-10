Mail.ru Group запустила мобильный браузер Atom

Mail.ru Group запустила мобильный браузер Atom. В браузер входят мини-приложения, а также лента рекомендаций. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"10 августа 2020 года Mail.ru Group запускает браузер Atom для Android. В мобильный Atom встроена платформа VK Mini Apps с мини-приложениями для любых повседневных задач. Кроме того, в браузере есть рекомендательная система "Пульс", которая находит для пользователя статьи и материалы по интересам", — сообщили в компании.

В браузере можно авторизоваться через единый аккаунт VK Connect, который связывает проекты Mail.ru Group. Если пользователь авторизуется в браузере Atom на компьютере и телефоне, Atom будет синхронизировать аккаунты.