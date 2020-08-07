На месторождении предприятия "Алроса" Эбелях на севере Якутии добыли самый крупный алмаз в российской истории.
Камень размерами 47×24×22 миллиметра весит 236 каратов, возраст алмаза составляет от 120 до 230 миллионов лет, сообщили в пресс-службе "Алросы" .
"Камень насыщенный желто-коричневый цвет. Это уникальная находка не только для России. Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества", — отметил директор филиала "Бриллианты Алроса" Павел Винихин.
Алмазное месторождение Эбелях находится на притоке реки Анабар в Якутии. Три года назад здесь добыли три "фантазийных" алмаза — розового и пурпурно-розового и ярко-желтого цветов.
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