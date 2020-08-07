Налоговики стали в четыре раза чаще делать запросы в российские банки

Федеральная налоговая служба в четыре раза увеличила количество запросов, направленных в банки в отношении счетов россиян.

"По информации, полученной от кредитных организаций, объём поступающих от налоговых органов требований увеличился в среднем более чем в четыре раза, произошло это после отмены ограничительных мер, связанных с COVID-19, и возобновлением налоговых проверок, приостановленных в период до 30 июня 2020 года", — говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), адресованного главе ФНС Даниилу Егорову.

Во время действия ограничительных мер запросы от налоговиков в кредитные учреждения шли в обычном порядке. В банковской ассоциации АБР считают, что резкое увеличение обращений стало критичным для кредитных учреждений, они не успевают их обработать в полном объёме.

Банкиры попросили продлить сроки предоставления информации, которую запрашивает ФНС, до 20 дней.