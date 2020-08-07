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Под Казанью спустили на воду пассажирское судно на сжиженном газе

Экономика

Речное пассажирское судно "Чайка", работающее на сжиженном природном газе, спустили на воду в Зеленодольске (городе-спутнике Казани, Татарстан). Пресс-служба завода имени Горького утверждает, что подобное судно — первое в истории России.

"Сегодня Зеленодольский завод им. Горького успешно реализует важные государственные задачи, создавая уникальные боевые корабли и гражданские суда. Сохранив накопленный опыт, коллектив завода внедряет передовые технологии, осваивает производство новых видов продукции", — сказал на церемонии премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Судно имеет возможность курсировать под низкими мостами, оборудовано системой "Аудиогид" на пяти языках, а также системами отопления и кондиционирования.

"Будет и вторая, и третья "Чайка", в планах конкретно правительства Татарстана — как минимум двадцать таких судов. Я думаю, наше правительство Татарстана угадало именно с этим проектом, этот проект, я надеюсь, будет иметь огромное, большое будущее", — сообщил гендиректор АО "Зеленодольский завод им. А. М. Горького" Александр Карпов.

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