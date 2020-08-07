Под Казанью спустили на воду пассажирское судно на сжиженном газе

Речное пассажирское судно "Чайка", работающее на сжиженном природном газе, спустили на воду в Зеленодольске (городе-спутнике Казани, Татарстан). Пресс-служба завода имени Горького утверждает, что подобное судно — первое в истории России.

"Сегодня Зеленодольский завод им. Горького успешно реализует важные государственные задачи, создавая уникальные боевые корабли и гражданские суда. Сохранив накопленный опыт, коллектив завода внедряет передовые технологии, осваивает производство новых видов продукции", — сказал на церемонии премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Судно имеет возможность курсировать под низкими мостами, оборудовано системой "Аудиогид" на пяти языках, а также системами отопления и кондиционирования.