Источниками для водоснабжения Симферополя могут стать родники. Об этом сообщили в Крымском федеральном университете.
Нынешним летом столица Республики Крым столкнулась с проблемой водоснабжения, так как обмелели водохранилища из-за небывалой засухи.
"В Симферополе нам известно 14 крупных источников с суммарным расходом порядка 33 тысяч кубометров в сутки. В год это более 12 млн метров кубических. На самих источниках необходимо будет сделать специальные гидротехнические сооружения — каптажи, по сбору воды и ее подаче к потребителю. Значительную часть этой воды можно направить в Симферопольское водохранилище", — рассказал преподаватель географака университета Геннадий Самохин.
По его словам, сотрудники университета создадут технико-экономическое обоснование по использованию родниковой воды для населения.
"В настоящее время включения малых источников водоснабжения с применением современных технологий водозабора, очистки, строительства аккумулирующих воду устройств может служить альтернативой или дополнением к водоснабжению небольших населенных пунктов, фермерских хозяйств, рекреационных учреждений", — заявил Самохин, отметив, что в Крыму насчитывается около 2,6 тыс. подобных источников.
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