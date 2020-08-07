В Симферополе нашли новые источники для водоснабжения Крыма

Источниками для водоснабжения Симферополя могут стать родники. Об этом сообщили в Крымском федеральном университете.

Нынешним летом столица Республики Крым столкнулась с проблемой водоснабжения, так как обмелели водохранилища из-за небывалой засухи.

"В Симферополе нам известно 14 крупных источников с суммарным расходом порядка 33 тысяч кубометров в сутки. В год это более 12 млн метров кубических. На самих источниках необходимо будет сделать специальные гидротехнические сооружения — каптажи, по сбору воды и ее подаче к потребителю. Значительную часть этой воды можно направить в Симферопольское водохранилище", — рассказал преподаватель географака университета Геннадий Самохин.

По его словам, сотрудники университета создадут технико-экономическое обоснование по использованию родниковой воды для населения.