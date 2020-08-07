Возрастёт на четыре процента в среднем по стране плата за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения во втором полугодии 2020 года. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
"Этот процент обусловлен размером инфляции на 2020 год, в зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах. Именно эти индексы на сегодняшний день являются единственным инструментом сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги и имеют важнейшее социально-экономическое значение для страны и всех потребителей", — заявил заместитель главы ФАС Виталий Королёв.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги индексируются ежегодно, напомнил замглавы ФАС. Последнее повышение тарифов произошло 1 июля 2020 года.
"Их пересмотр необходим для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий, а также для обеспечения доступности и качества коммунальных услуг для потребителей. Изменение тарифов произошло как раз с 1 июля 2020 года. Принцип тарифообразования "инфляция минус" позволяет не допускать роста тарифов больше, чем на величину инфляции", — уточнил Королёв.
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