ФАС назвала, насколько подорожают ЖКУ во втором полугодии

Возрастёт на четыре процента в среднем по стране плата за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения во втором полугодии 2020 года. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

"Этот процент обусловлен размером инфляции на 2020 год, в зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах. Именно эти индексы на сегодняшний день являются единственным инструментом сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги и имеют важнейшее социально-экономическое значение для страны и всех потребителей", — заявил заместитель главы ФАС Виталий Королёв.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги индексируются ежегодно, напомнил замглавы ФАС. Последнее повышение тарифов произошло 1 июля 2020 года.