На Колыме появятся теплицы на геотермальных источниках

В населенном пункте Талая в Магаданской области до конца года намерены построить теплицу на геотермальном источнике площадью 1,5 га, чтобы выращивать свежие овощи.

"Для тепличного комплекса "Талая" готовят фундамент, работы ведутся по голландской технологии, по плану они завершатся уже в ноябре. В теплицах будет созревать около 1100 тонн овощей в год. Их будут передавать в розничную торговлю и отправлять на курорт "Талая". Отопление теплицы обеспечит геотермальный источник, в котором температура воды достигает 90 градусов. В шестиметровых теплицах установят современные системы кондиционирования, вентиляции, а также искусственного тумана для орошения", — рассказал министр сельского хозяйства Магаданской области Николай Кошеленко.

В теплицах будут работать 30 человек. Овощи и зелень из теплиц будут в два раза дешевле, чем сейчас в среднем по Магаданской области, заверил Кошеленко.