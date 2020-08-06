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Россияне стали больше покупать за валюту иностранные ценные бумаги

Экономика

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы не пострадать от ослабления рубля.

В структуре активов частных российских инвесторов заметно выросла доля иностранных акций — с 3,5% до 8,2%. Такая же ситуация с еврооблигациями — с 16,9% до 19,9%.

"Хотел бы отметить увеличение доли вложений в валютные инструменты. На брокерских счетах с, примерно, 3,5% до 8% — инвестиции в иностранные акции. Увеличились также вложения в еврооблигации. Мы видим, что люди, выходящие на рынок ценных бумаг, стремятся диверсифицировать свои портфели, защититься от негативного изменения курса рубля. Все больше и больше инвестируют в валютные инструменты", — рассказал президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Напротив российские ценные бумаги стали менее популярны. Доля облигаций федерального займа снизилась (ОФЗ) с 9,1% до 4,8%. Также меньше стали покупать акции отечественных предприятий, их доля снизилась с 23,5% до 20%.

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