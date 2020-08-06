Специалисты Роскачества на основе данных по импорту вина назвали десять самых популярных стран-поставщиков.
"Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих (т.е. не игристых) вин: Италия (27% от общего объёма поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Наиболее популярные страны-поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия", — говорится в сообщении Роскачества.
Самое дорогое вино поставляется из Франции, его средняя стоимость 4 доллара за литр. Следом идет Грузия (3,19 доллара). Самое дешевое вино отправляет в Россию Молдавия (1,7 доллара). Качественные вина России бывают дешевле 250 рублей, отмечают специалисты.
"Российский потребитель пока руководствуется мифами по поводу импортного вина. Люди охотней верят в качество любого продукта, производимого за пределами страны, чем в российское вино, и при этом готовы платить за эту веру приличные деньги. Стоимость популярных импортных позиций на полках превышает 450 рублей за бутылку, игристых — больше 1000 рублей. За эти деньги сейчас можно выбрать отличные вина из российского винограда", — отметил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.
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