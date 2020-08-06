Треть россиян мечтает не работать с 55 лет, могут это сделать только 4%

31 процент граждан России мечтает выйти на пенсию в возрасте до 55 лет и не работать. Опрос провели Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка и сервис "Работа.ру".

"Опрос показал, что почти треть россиян (31%) хотят выйти на пенсию до 55 лет, а 69% завершили бы карьеру после 55 лет. При этом каждый пятый участник опроса настроен закончить активную работу в возрасте 60-65 лет (22% мужчин и 17% женщин). 27% россиян (вне зависимости от пола) хотели бы уйти на пенсию в возрасте 55-60 лет", — отмечается в результатах опроса.

Пятая часть опрошенных уверена, что сможет себе позволить перестать работать до наступления пенсионного возраста. 13 процентов сослались на иные источники доходов, кроме зарплаты. Четыре процента участников опроса рассказали о достаточных накоплениях, три процента надеется на поддержку родственников.