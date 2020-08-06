Самые высокие чиновничьи зарплаты в России зафиксированы в Москве и Петербурге, а самые низкие — в Саратове и Ульяновске. Об этом говорится в исследовании аналитического центра "Авито Работа".
Самые высокие зарплаты государственным и муниципальным служащим платят в Москве — в среднем это 50 тысяч рублей, Петербурге (41,5 тыс. руб.) и Барнауле — (40 тыс. руб.). Самые низкие получки у чиновников Воронежа — в среднем это 24,2 тысячи рублей, Саратова — (23,9 тыс. руб.) и Ульяновска (23,8 тыс. руб.).
"Более всего предложений на работу на госслужбе размещено в Москве, Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Большой рост вакансий наблюдался в Омске (+450% за год), Екатеринбурге (+125%), Барнауле и Тольятти (по +100%).
Средняя зарплата на госслужбе составляет 35 тысяч рублей. Ее годовой рост составил 9%. Средняя зарплата по всем профессиям составляет 41,5 тысячи рублей", — говорится в результатах исследования.
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