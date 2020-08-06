Названы регионы России, где самые высокие и низкие зарплаты чиновников

Самые высокие чиновничьи зарплаты в России зафиксированы в Москве и Петербурге, а самые низкие — в Саратове и Ульяновске. Об этом говорится в исследовании аналитического центра "Авито Работа".

Самые высокие зарплаты государственным и муниципальным служащим платят в Москве — в среднем это 50 тысяч рублей, Петербурге (41,5 тыс. руб.) и Барнауле — (40 тыс. руб.). Самые низкие получки у чиновников Воронежа — в среднем это 24,2 тысячи рублей, Саратова — (23,9 тыс. руб.) и Ульяновска (23,8 тыс. руб.).