Специалисты отметили нестабильность качества сосисок

Повторное исследование молочных сосисок семи торговых марок провели специалисты Роскачества и пришли к выводу о том, что качество этого продукта у отечественных производителей нестабильно.

"В этот раз эксперты не встретили нарушений по количеству антибиотиков, однако следовые количества лекарственных препаратов, допустимые Техническим регламентом Таможенного союза, зафиксированы были. В этот раз не обнаружили золотистый стафилококк и клостридии — а в прошлый раз были. При этом — вновь недостоверная маркировка и вновь крахмал и каррагинан. Таким образом, можно сделать вывод, что качество мясных полуфабрикатов нестабильно", — говорится в сообщении Роскачества.

В этом виде мясных полуфабрикатов проверили наличие посторонних ДНК, в том числе клеток сои и ГМО. Исследовали микробиологические показатели, искали потенциально вредные вещества, а также проверили, соответствуют ли норме жиры и белки.

Полностью подтвердила своё качество продукция только двух из семи торговых марок. Опасных для жизни и здоровья веществ не нашли ни в одном виде сосисок.