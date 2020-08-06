Повторное исследование молочных сосисок семи торговых марок провели специалисты Роскачества и пришли к выводу о том, что качество этого продукта у отечественных производителей нестабильно.
"В этот раз эксперты не встретили нарушений по количеству антибиотиков, однако следовые количества лекарственных препаратов, допустимые Техническим регламентом Таможенного союза, зафиксированы были. В этот раз не обнаружили золотистый стафилококк и клостридии — а в прошлый раз были.
При этом — вновь недостоверная маркировка и вновь крахмал и каррагинан. Таким образом, можно сделать вывод, что качество мясных полуфабрикатов нестабильно", — говорится в сообщении Роскачества.
В этом виде мясных полуфабрикатов проверили наличие посторонних ДНК, в том числе клеток сои и ГМО. Исследовали микробиологические показатели, искали потенциально вредные вещества, а также проверили, соответствуют ли норме жиры и белки.
Полностью подтвердила своё качество продукция только двух из семи торговых марок. Опасных для жизни и здоровья веществ не нашли ни в одном виде сосисок.
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