Минфин предлагает начать экономить. Для начала на Госдуме и Совфеде
Министерство финансов предлагает начать экономить бюджетные деньги и в течение 3-х ближайших лет сократить содержание Госдумы и Совфеда на 1,9 млрд рублей.
Об этом говорится в документе "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".
Как предлагается "урезать содержание" чиновников
Траты на Госдуму
- в 2021 году финансирование содержания предлагается уменьшить на 2,9%, оставив "всего" 12,7 млрд — это даст экономию в 378 млн рублей,
- в 2022 году выделить 12,1 млрд, т. е. сократить расход на 4,5% — 577 млн,
- в 2023 году — "выдать" 12,4 млрд, сокращение расходов на 2% — 256 млн.
Траты на Совет Федерации
- в 2021 году — на 3% (на 217 млн),
- в 2022 году — на 4,6%, (на 338 млн),
- в 2023 году — на 2,4%, (на 178 млн).
То есть, каждый год выделять на содержание сената не более 7 млрд рублей.
Расходы на Счетную палату
- в 2021 году сократить 2,5% (на 124,6 млн), оставив 4,79 млрд,
- в 2022 году — на 4,8%, или 244 млн, до 4,83 млрд,
- в 2023 году — на 2,9%, или 149,3 млн, до 4,92 млрд.