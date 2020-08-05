Минфин предлагает начать экономить. Для начала на Госдуме и Совфеде

Министерство финансов предлагает начать экономить бюджетные деньги и в течение 3-х ближайших лет сократить содержание Госдумы и Совфеда на 1,9 млрд рублей.

Об этом говорится в документе "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".

Как предлагается "урезать содержание" чиновников

Траты на Госдуму

в 2021 году финансирование содержания предлагается уменьшить на 2,9%, оставив "всего" 12,7 млрд — это даст экономию в 378 млн рублей,

в 2022 году выделить 12,1 млрд, т. е. сократить расход на 4,5% — 577 млн,

в 2023 году — "выдать" 12,4 млрд, сокращение расходов на 2% — 256 млн.

Траты на Совет Федерации

в 2021 году — на 3% (на 217 млн),

в 2022 году — на 4,6%, (на 338 млн),

в 2023 году — на 2,4%, (на 178 млн).

То есть, каждый год выделять на содержание сената не более 7 млрд рублей.

Расходы на Счетную палату