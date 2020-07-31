180 поездов, отменённых из-за коронавируса, возобновили движение в РФ

Железнодорожные пассажирские перевозки стали быстро восстанавливаться: РЖД возобновили движение около 180 ранее отменённых поездов.

Об этом рассказал глава госкомпании Олег Белозёров.

"На сегодняшний момент выход из режима ограничений идёт очень быстро. Мы восстановились по пригороду до 65%, по дальнему следованию — порядка 50%. Возвращены более 180 поездов, все наши "птицы" возвращены — "Сапсаны", "Стрижи", "Ласточки", растёт занятость подвижного состава", — отметил глава РЖД.

По его данным, грузовые перевозки испытали не такой большой спад, как ожидалось, в последние недели идёт постепенное восстановление грузоперевозок.