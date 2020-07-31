Железнодорожные пассажирские перевозки стали быстро восстанавливаться: РЖД возобновили движение около 180 ранее отменённых поездов.
Об этом рассказал глава госкомпании Олег Белозёров.
"На сегодняшний момент выход из режима ограничений идёт очень быстро. Мы восстановились по пригороду до 65%, по дальнему следованию — порядка 50%. Возвращены более 180 поездов, все наши "птицы" возвращены — "Сапсаны", "Стрижи", "Ласточки", растёт занятость подвижного состава", — отметил глава РЖД.
По его данным, грузовые перевозки испытали не такой большой спад, как ожидалось, в последние недели идёт постепенное восстановление грузоперевозок.
"Мы рассматривали вариант падения вплоть до 15%, погрузка снизилась всего на 5,2%. Последние несколько недель мы видим прирост. По некоторым направлениям, это, прежде всего, контейнерное направление, в целом прирост 15%, а по транзитному направлению — более 20% прироста", — рассказал Белозёров.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".