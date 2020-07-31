Как сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на данные Мосбиржи, российский рубль снова упал по отношению к евро и доллару.
Отмечается, что, по последним данным, евро подорожал на один процент до 87,48 рубля. Такой скачок произошёл впервые с 1 апреля.
Вслед за ним в цене прибавил и доллар. Его стоимость на данный момент увеличилась на 0,5 процента и достигла 73,53 рубля.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".