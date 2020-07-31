Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей

Как сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на данные Мосбиржи, российский рубль снова упал по отношению к евро и доллару.

Отмечается, что, по последним данным, евро подорожал на один процент до 87,48 рубля. Такой скачок произошёл впервые с 1 апреля.

Вслед за ним в цене прибавил и доллар. Его стоимость на данный момент увеличилась на 0,5 процента и достигла 73,53 рубля.