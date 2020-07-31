Российские коммерческие банки намерены получить право списывать средства со счетов граждан, которые не выходят на связь и когда невозможно обновить необходимые сведения о них.
Как пояснили в одном коммерческом банке, который готовит соответствующее предложение в Центробанк РФ, речь идёт о списании денег за ведение счёта и процентов по кредитам. Инициативу поддерживают четыре коммерческих банка, пишут "Известия".
"Сейчас банки не вправе списывать деньги со счетов пользователей финансовых услуг, по которым более года не обновлялись идентификационные данные. В итоге получается, что банки должны отказывать самим себе в получении причитающихся им денег от клиентов", — рассказал директор департамента финансового мониторинга банка.
По действующему законодательству, банки должны обновлять идентификационные данные клиентов. В частности, сведения о паспорте, о судебных решениях не реже раза в год. Если информация устарела, кредитное учреждение должно связаться с владельцем счёта и приостановить до обновления данных транзакции.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".