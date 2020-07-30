В Подмосковье продадут 30 конфискованных часов ценой до 47 млн рублей

Управление Росимущества в Московской области планирует продать 30 конфискованных часов стоимостью от 488,7 тысячи до 47,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Территориальное управление Росимущества в Московской области выставило на продажу 30 конфискованных часов торговых марок Vacheron Constantin, Frank Muller, Graham и прочие стоимостью от 488 719,20 до 47 317 388,40 рублей", — говорится в тексте сообщения.

Росимущество проинформировало, что прием заявок на торги конфискатом пройдет с 23 июля до 18 августа этого года. Аукцион назначен на 21 августа. Дененьги от реализации часов будут перечислены в федеральный бюджет, отмечается в сообщении ведомства.

Накануне сообщалось, что на торгах аукционного дома "Сотбис" в Лондоне за шесть минут продали автопортрет Рембрандта Харменса ван Рейна за 18,7 млн долларов. Это рекордная для картины голландского художника сумма.