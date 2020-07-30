Глава Минпромторга России Денис Мантуров призвал кредитные учреждения находить компромисс с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса.
"Мы рассчитываем на здравый смысл финансовых институтов, призываем их находить компромиссы и избегать соблазна, как говорится, "отрейдерить" и забрать бизнес в таких негативных условиях", — рассказал Мантуров ТАСС.
По данным министра, во время пандемии коронавируса торговые центры существенно пострадали. Падение оборота непродовольственной торговли, общепита и бытовых услуг составило 80 процентов.
"Мы видим, что отскок происходит не так быстро, как этого хотелось бы: потребители не очень активно возвращаются в торговые центры, особенно в крупные. Не исключаю, что эта тенденция в определенной степени будет сохраняться и, конечно же, будут возникать сложности у владельцев этих центров и у арендаторов, многие из которых строили бизнес, используя кредитные ресурсы", — считает глава Минпромторга РФ.
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