Банкиров призвали не захватывать торговые центры за долги

Глава Минпромторга России Денис Мантуров призвал кредитные учреждения находить компромисс с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса.

"Мы рассчитываем на здравый смысл финансовых институтов, призываем их находить компромиссы и избегать соблазна, как говорится, "отрейдерить" и забрать бизнес в таких негативных условиях", — рассказал Мантуров ТАСС.

По данным министра, во время пандемии коронавируса торговые центры существенно пострадали. Падение оборота непродовольственной торговли, общепита и бытовых услуг составило 80 процентов.