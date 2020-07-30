Россиян, которые держат сбережения в рублях, назвали "идиотами"

Телеведущая Ксения Собчак назвала россиян, которые держат свои сбережения в рублях, "идиотами". Сообщение теледива разместила в своём Телеграм-канале.

Собчак опубликовала скриншот с курсами валют на 30 июля. В подписи к сводке она задалась вопросом: "Скажите, а ещё остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?".

Утром курс рубля опустился до многомесячных минимумов по отношению к основным валютам. На 10:10 по московскому времени доллар взлетел до 73,18 рубля, а евро — до 86,03 рубля. Таковыми значения американской и европейской валют были в апреле и начале мая.

В апреле Собчак призвала власти РФ не раздавать деньги простым россиянам, а вместо этого поддержать бизнес. Такая тактика, по мнению Собчак, помогла бы сохранить и сам бизнес, и нанятых в нём сотрудников на рабочих местах.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило Министерству труда 18,4 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Деньги получат 718 тысяч детей в семьях, где доход на человека составляет менее одного прожиточного минимума.