Печаль обманутых дольщиков продлится из-за документов в регионах

Вице-премьер России Марат Хуснуллин обратил внимание на некачественную подготовку регионами документов по долгостроям для получения федеральной помощи.

"Пока я вижу большие недостатки в организации работы, которые не позволяют выделять бюджетные деньги на завершение замороженных объектов. Мне губернаторы просто присылают письма с просьбой помочь, а вот документация по проектам не готова. Проблема накапливалась 10-15 лет, и я её одним годом не решу. Пускай меня хоть завалят обращениями, хоть расстреляют", — рассказал Хуснуллин в интервью РИА "Новости".

Вице-премьер отметил, что на решение проблем обманутых дольщиков выделено около 100 млрд рублей. Всего в стране зарегистрировано около 200 тысяч пострадавших дольщиков, для решения проблем которых необходимо около 500 млрд рублей.