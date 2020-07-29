Правительство выделило более 18,4 млрд рублей на детские выплаты

Правительство РФ выделило Министерству труда 18,4 млрд руб. на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

Деньги получат не менее 718 тыс. детей в семьях, в которых средний доход на одного человека составляет менее одного прожиточного минимума.

В течение 30 дней с момента вступления распоряжения в силу Минтруд обязан заключить соглашения с регионами о предоставлении данных субсидий. До 1 февраля следующего года должен быть предоставлен отчёт об использовании средств.

Напомним, что 20 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет с 1 января 2020 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители России с детьми до 16 лет, получившие президентские выплаты в размере 10 тысяч рублей, потратили деньги на покупку спортивных товаров, детской мебели и игрушек.