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Под Липецком уложили асфальт на дороге через 40 лет после ремонта

Экономика

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на семикилометровой автодороге, соединяющей региональную трассу Липецк — Данков с селом Грязновкой уложили новый асфальт. Ремонта эта дорога не видела с 1980-х годов.

"В Лебедянском районе сданы в эксплуатацию два участка дорог. Новый асфальт появился на семикилометровом участке дороги на Каменную Лубну — от поворота с трассы Липецк — Данков до села Грязновки", — сказал Артамонов. Он сослался на местных жителей, которые утверждают, что ремонта эта дорога не видела с 1980-х годов. "Теперь здесь ровное двухслойное покрытие и укрепленные щебнем обочины", — рассказал Артамонов.

Глава региона заявил, что работы велись по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги". Он заверил, что каждый год будет увеличиваться финансирование и наращиваться темпы строительства дорог.

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