Экономику России ожидает затяжной кризис, который может лишить её перспектив развития на долгие годы. Такое мнение на пресс-конференции высказал экономист Михаил Делягин.

Делягин считает, что кризис из-за пандемии коронавируса вызовет падение уровня ВВП, снижение курса рубля, повышение уровня безработицы.

"Продолжавшаяся несколько месяцев фактическая остановка экономики из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и падения цен на нефть не может самым негативным образом не отразиться на основных макроэкономических показателях.

Кризис вызовет падение уровня ВВП, снижение курса рубля, повышение уровня безработицы. Более того, считает экономист, нынешнее правительство РФ будет не в силах преодолеть стагнацию не только в течение ближайших месяцев, но и ближайших лет", — рассказал Делягин.