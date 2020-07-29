Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграмм" Павел Дуров перечислил причины, по которым 30-процентный налог Apple на App Store напрямую касается конечных пользователей.
"30-процентная комиссия компании увеличивает цену всех приложений и цифровых товаров для пользователей. Вы продолжаете платить уже после того, как заплатили. Часть содержимого приложений для iPhone недоступна из-за цензуры Apple в App Store. Через аккаунт Apple каждое приложение и полученное уведомление будет привязываться к учетной записи пользователя, что позволит отслеживать его действия", — написал Дуров.
Дуров также отметил задержку выпуска обновлений Apple. Причиной он назвал удручающую неэффективность модераторов. Он считает, что команда часто откладывает одобрение обновлений без видимых причин. В результате многих полезных приложений просто не существует, считает Дуров.
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