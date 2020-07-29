Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 переносится на 2021 год, объявил глава Крыма Сергей Аксенов. Оргкомитет форума возглавит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Форума в этом году не будет. В связи с эпидемией коронавируса, и вы знаете, что в Ялте заражение в органах власти, поэтому все на дистанционной работе. В связи с эпидемией коронавируса решили форум перенести на следующий год и весной провести. В 2021 году форум пройдет на высоком, правительственном уровне, а его международная повестка будет достаточно серьезной", — сказал Аксенов.
Ранее из-за эпидемии коронавируса перенесли два форума в Сочи — инвестиционный и инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. Позже отменили Петербургский международный экономический форум. Затем отказались от проведения Красноярского экономического форума и Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.