Средний чек на набор первоклассника, в который входит комплект канцелярских принадлежностей: карандаши, ручки, альбомы, тетради, дневники, пеналы, за год вырос на 55 процентов, до 712 рублей.
Средний чек на покупку дневника составил 142 рубля. Это на 34 процента выше, чем в прошлом году. Значительнее всего выросла цена на пеналы, почти до 800 рублей. По сравнению с 2019 годом это дороже на 60 процентов. Школьные рюкзаки не сосчитали в наборе первоклассника. В июле их средняя стоимость составила 1,5 тысячи рублей
"В июле этого года на рост продаж готовых наборов канцелярских принадлежностей и более дорогих товаров повлияли отложенный спрос, а также все более практичная, запасливая стратегия потребления россиян. При этом родители выбирали для детей более качественные товары, ценовые предложения которых, как правило, выше обычного", — отмечают аналитики.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.