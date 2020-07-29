Средний чек на набор первоклассника вырос на 55 процентов

Средний чек на набор первоклассника, в который входит комплект канцелярских принадлежностей: карандаши, ручки, альбомы, тетради, дневники, пеналы, за год вырос на 55 процентов, до 712 рублей.

Средний чек на покупку дневника составил 142 рубля. Это на 34 процента выше, чем в прошлом году. Значительнее всего выросла цена на пеналы, почти до 800 рублей. По сравнению с 2019 годом это дороже на 60 процентов. Школьные рюкзаки не сосчитали в наборе первоклассника. В июле их средняя стоимость составила 1,5 тысячи рублей