Регионам выделят девять млрд рублей на льготы россиянам для оплаты ЖКУ

Председатель правительства России РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более чем 9 млрд рублей между регионами на льготы гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

В документе говорится о льготах для ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50 процентов стоимости жилищно-коммунальных услуг, оставшуюся часть финансирует государство.