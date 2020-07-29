Председатель правительства России РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более чем 9 млрд рублей между регионами на льготы гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.
В документе говорится о льготах для ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50 процентов стоимости жилищно-коммунальных услуг, оставшуюся часть финансирует государство.
"Более 9 миллиардов рублей будет перераспределено между регионами на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
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