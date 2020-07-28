Эксперт: экономика восстанавливается недостаточно быстро

Российская экономика восстанавливается недостаточно быстрыми темпами. Оценив ситуацию, Центробанк понизил ключевую ставку.

Так ситуацию объяснил эксперт Института развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

"Снижение связано с тем, что Центробанк оценивал реакцию экономики после июньского снижения и перспективы восстановления во втором полугодии 2020 года. Судя из обновленного прогноза, который Центробанк опубликовал, экономика восстанавливается недостаточно активно. Поэтому было принято решение поддержать ее таким осторожным снижением ключевой ставки. Почему осторожным? Потому что здесь очень важно не пропустить тот момент, когда восстановление экономической активности, восстановление спроса потребителей начнет оказывать повышающее давление на инфляцию и в итоге инфляция уйдет на 4%, к которой Центробанк стремится", - пояснил эксперт.

Он отметил, что Центробанк будет внимательно наблюдать за ситуацией в августе. От этого будет зависеть, какие шаги будут предприняты в дальнейшем.

Напомним, что 24 июля Центробанк в очередной раз за этот год понизил ключевую ставку. Сейчас она достигла исторического минимума и составляет 4,25%.