"Автодор" объявил тендер на строительство трассы Москва – Казань

Государственная компания "Российские Автомобильные дороги" ("Автодор") объявила тендер на строительство скоростной платной трассы М-12 Москва — Казань.

Цена проезда по дороге составит 2,5 рубля за километр. Сначала трассу проложат в Московской, Владимирской и Нижегородской областях, затем — в Чувашии, и в конце — в Татарстане.

Общая стоимость работ — 507,3 млрд рублей. Заявки по тендерам будут приниматься до 17 августа, итоги конкурса будут известны 28 августа. Работы по строительству трассы должны быть выполнены 30 июня 2024 года.

Трасса Москва — Казань протяженностью 729 км должна в два раза сократить время в пути между двумя городами.