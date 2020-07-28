Судьбу пенсионеров-предпринимателей решит правительство и Госдума

Пенсионеры-предприниматели просят помощи у государства. Если их бизнес не причислен к категории пострадавших, они обязаны платить налог, хотя выручки не имеют.

Такая ситуация, в частности, сложилась в Краснодарском крае. Местная предпринимательница после выхода на пенсию открыла отдел с одеждой. Этот бизнес не считается пострадавшим от кризиса. При этом всю пандемию отдел не работал, дохода не приносил. Но бизнес-леди обязана заплатить больше 10 тысяч рублей налога. При этом единственный ее доход — пенсия в 7700 рублей.

Этот случай премьер-министру России Михаилу Мишустину рассказала зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.