Пенсионеры-предприниматели просят помощи у государства. Если их бизнес не причислен к категории пострадавших, они обязаны платить налог, хотя выручки не имеют.
Такая ситуация, в частности, сложилась в Краснодарском крае. Местная предпринимательница после выхода на пенсию открыла отдел с одеждой. Этот бизнес не считается пострадавшим от кризиса. При этом всю пандемию отдел не работал, дохода не приносил. Но бизнес-леди обязана заплатить больше 10 тысяч рублей налога. При этом единственный ее доход — пенсия в 7700 рублей.
Этот случай премьер-министру России Михаилу Мишустину рассказала зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.
"Ко мне как депутату поступают обращения пенсионеров-предпринимателей не пострадавших отраслей бизнеса по вопросу невозможности оплаты ими налогов и сборов по причине отсутствия доходов от предпринимательской деятельности в условиях пандемии. На основании вышеизложенного прошу вас рассмотреть возможность освобождения пенсионеров-предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сферах, не включенных в список пострадавших в условиях новой коронавирусной инфекции, от обязанности по уплате налогов и сборов", — заявила депутат.
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