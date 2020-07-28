Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену шампанского до 169 рублей за 0,75 л. Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
В документе говорится о предложении с 1 января 2021 года продавать игристое вино (шампанское) в розничных магазинах по цене не менее 169 рублей за 0,75 л. Сейчас за этот объем установлена минимальная розничная стоимость 164 рубля.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.