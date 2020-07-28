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Минфин предложил поднять минимальную цену на шампанское

Экономика

Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену шампанского до 169 рублей за 0,75 л. Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится о предложении с 1 января 2021 года продавать игристое вино (шампанское) в розничных магазинах по цене не менее 169 рублей за 0,75 л. Сейчас за этот объем установлена минимальная розничная стоимость 164 рубля.

 

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