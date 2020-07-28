Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Китай стал крупнейшим экспортным рынком для российского мяса, опередив прежнего лидера — Украину. Об этом сообщил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

За первое полугодие 2020-го Россия в 2,2 раза нарастила экспорт мяса. Предприятия поставили за рубеж мяса и мясных субпродуктов на 336 млн долларов. Год назад этот показатель равнялся 149 млн долларам.

Экспорт мяса птицы вырос в 2,5 раза до 193 млн долларов, свинины — в четыре раза до 85 млн долларов, а говядины — в три раза до 16 млн. Половина всего российского мяса — 79,9 тысячи тонн — ушла на экспорт в Китай.