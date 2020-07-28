Apple перенесла производство iPhone 11 из Китая в Индию

Американский технологический гигант Apple перенес производство своего iPhone 11 из Китая в Индию.

Об этом сообщил министр торговли Индии.

По словам Нарендры Моди, производство уже запущено на заводе Foxconn в северном городе Ченнаи.

По данным источников портала TechCrunch, небольшая партия iPhone 11 с пометкой "made in India" уже поступила в розничную торговлю.

"У Apple есть амбиции расширить свои производственные мощности в Индии. Компания также планирует выпустить iPhone SE в 2020 году на заводе партнера Apple Wistron в Бангалоре", — пишет TechCrunch.

Сообщается также, что американский технологический гигант ищет способы уменьшить свою зависимость от Китая, где сегодня производится подавляющее большинство моделей iPhone, и сосредоточиться на втором по величине рынке смартфонов в мире — Индии.