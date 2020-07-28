Эксперт Питер Шифф: доллар США находится на грани краха

Ведущий биржевой брокер и экономический комментатор Питер Шифф предсказывает крах доллара США.

После этого краха, по его словам, мировая экономика вернется к золотому стандарту.

"В то время как мир возится с COVID-19, цены на драгоценные металлы растут. — говорит Питер Шифф. — Можно ожидать массовых рыночных движений в драгоценных металлах золота и серебра. Драгоценные металлы стонут новыми биткойнами. Рост цен на золото и серебро вот — вот взорвется".

Он объяснил, что это также связано с тем, что происходит с долларом США, поскольку золото является "основным конкурентом" доллара, когда дело доходит до валютных резервов.

"Доллар США находится на грани краха, и, если он рухнет, золото займет его место. Случиться это может в любой день. Выиграет тот, кто успеет выйти из доллара", — сказал Шифф.

Поэтому опытный финансовый эксперт советует всем не инвестировать дальше в доллары США.

Мир — Шифф в этом абсолютно уверен — "возвращается к золотому стандарту, хочет этого Федеральная резервная система или нет. Этот сценарий может произойти уже в 2020-ом или следующем году".

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