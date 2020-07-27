В России участились случаи, когда мошенники берут кредиты с помощью чужих "мобильных банков". Поэтому глава движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил запретить выдачу таких займов.

Его мнение не разделяет председатель комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике, член экспертного совета в Общественная организация "Деловая Россия" Игорь Лавровский.

"Мне кажется, это частный случай, который относится к ведению банков. Здесь общественному мнению делать нечего. Опасностей в жизни много: автомобиль очень опасен, вообще кредиты, в принципе, опасны. Потому что не все умеют этими пользоваться. Может быть, все запретить?

Я считаю, что это чисто внутреннее дело банков. Если они считают, что им это нужно и безопасно, значит, это их дело. Они несут свои риски. Тем более существует Центробанк, который оценивает уровни рисков по банкам в целом. Тут это не сфера публичных дискуссий. Это сфера чисто профессиональная", — отметил эксперт.