Уволившиеся в знак протеста журналисты "Ведомостей" объявили о создании нового СМИ.

Издание VTimes начнет свою работу осенью и будет освещать различные темы.

"Мы объявляем о начале работы над новым онлайн-проектом под названием VTimes, который стартует осенью. Этот медиаресурс будет освещать уже известные вам по "Ведомостям" темы, но также и новые", — сказано на сайте проекта.