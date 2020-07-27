Уволившиеся в знак протеста журналисты "Ведомостей" объявили о создании нового СМИ.
Издание VTimes начнет свою работу осенью и будет освещать различные темы.
"Мы объявляем о начале работы над новым онлайн-проектом под названием VTimes, который стартует осенью. Этот медиаресурс будет освещать уже известные вам по "Ведомостям" темы, но также и новые", — сказано на сайте проекта.
Основатель "Ведомостей Дерк Сауэр примет участие в новом проекте в качестве советника.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.