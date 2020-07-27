В Уголовный кодекс предложили добавить статью о налоговом мошенничестве

Заместитель председателя СК Елена Леоненко сообщила СМИ, что ведомство разработало проект новой статьи в Уголовный кодекс РФ "Налоговое мошенничество".

Законопроект разрабатывали совместно Федеральная налоговая служба, Генпрокуратура, МВД и СК.

Ранее Леоненко проинформировала, что российский бюджет теряет более 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, что поступления от налога на доход физических лиц в России уже в апреле сократились на 14%. Общее снижение налоговых поступлений упало на 30%.

Об этом на совещании при Владимире Путине сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Отсрочку по налогам автоматически получили 1,5 млн компаний.