Заместитель председателя СК Елена Леоненко сообщила СМИ, что ведомство разработало проект новой статьи в Уголовный кодекс РФ "Налоговое мошенничество".
Законопроект разрабатывали совместно Федеральная налоговая служба, Генпрокуратура, МВД и СК.
Ранее Леоненко проинформировала, что российский бюджет теряет более 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений.
Ранее "Правда.Ру" рассказала, что поступления от налога на доход физических лиц в России уже в апреле сократились на 14%. Общее снижение налоговых поступлений упало на 30%.
Об этом на совещании при Владимире Путине сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Отсрочку по налогам автоматически получили 1,5 млн компаний.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.