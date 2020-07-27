Цены на нефть на азиатской бирже в понедельник, 27 июля, опять поползли вниз. Причина, по мнению аналитиков, как в росте заболеваемости коронавирусом, так и в напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем.
Напомним:
Показатели на утро:
"Участники рынка, похоже, нервничают, учитывая большое количество неопределенности, все еще омрачающей перспективы, когда речь заходит о спросе", — говорится в записке аналитиков ING.
К слову, отскок цен на нефть от минимумов, достигнутых ранее в этом году, побудил ведущих мировых производителей снова увеличить объем производства и экспорта.
Напомним, что ранее произошло беспрецедентное сокращение поставок со стороны организации нефтяных стран и ее союзников, включая Россию, что поддержало цены на "черное золото".
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.