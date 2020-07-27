На азиатской бирже зарегистрировано снижение цен на нефть

Цены на нефть на азиатской бирже в понедельник, 27 июля, опять поползли вниз. Причина, по мнению аналитиков, как в росте заболеваемости коронавирусом, так и в напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем.

Напомним:

число инфицированных COVID в мире перевалило за 16 млн;

Китай и США поочередно закрыли консульства друг друга в Хьюстоне и Чэнду.

Показатели на утро:

нефть марки Brent упала на 14 центов, или на 0,3%, до $43,20 за баррель к 02:42 мск.

"Участники рынка, похоже, нервничают, учитывая большое количество неопределенности, все еще омрачающей перспективы, когда речь заходит о спросе", — говорится в записке аналитиков ING.

К слову, отскок цен на нефть от минимумов, достигнутых ранее в этом году, побудил ведущих мировых производителей снова увеличить объем производства и экспорта.

Напомним, что ранее произошло беспрецедентное сокращение поставок со стороны организации нефтяных стран и ее союзников, включая Россию, что поддержало цены на "черное золото".