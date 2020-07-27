Правительство США продолжает попытки заставить европейские компании отказаться от участия в российском проекте "Северный поток-2".
Об этом сегодня сообщает портал Welt am Sonntag со ссылкой на "людей, знакомых с ходом переговоров по этому вопросу".
По данным издания, чиновники из Госдепартамента США, а также двух министерств — финансов и энергетики — провели как минимум 2 онлайн-встречи с европейскими подрядчиками, чтобы убедиться, что они "полностью понимают последствия пребывания в проекте".
Выступая в дружественной манере, американская сторона подчеркнула, что хочет предотвратить завершение строительства "Северного потока-2", — цитирует Welt am Sonntag слова своего источника.
Эти угрозы согласуются с комментариями госсекретаря США Майка Помпео на прошлой неделе, в которых он предупредил, что
компаниям, участвующим в проекте, лучше "выйти сейчас" или они рискуют столкнуться со штрафами в соответствии с разделом 232 закона "О противодействии американским противникам через санкции" (CAATSA).
Помимо российского "Газпрома", к строительству "Северного потока-2" присоединились еще пять европейских компаний:
Комментируя ситуацию, представитель компании Uniper назвал попытки США подорвать "важный инфраструктурный проект " явным вмешательством в европейский суверенитет.
Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к закону "О национальной обороне", направленную на расширение санкций США в отношении компаний, участвующих в прокладке российского газопровода "Северный поток-2".
По словам одного из авторов законопроекта, эти меры могут быть направлены на компании, предоставляющие суда, страхование, портовые сооружения или услуги по привязке этих судов, а также на компании, предоставляющие сертификацию для "Северного потока-2".
Как европейские бизнесмены, так и правительственные чиновники неоднократно осуждали попытки США вмешаться в Европейскую энергетическую политику, санкционируя "Северный поток-2", а некоторые даже призывали Брюссель работать над контрмерами.
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Москва также раскритиковала действия Вашингтона, назвав их недобросовестной конкуренцией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия разработает новую стратегию завершения проекта, если Вашингтон продолжит применять новые карательные меры.
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