Цена на золото достигает исторической отметки

Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex в пятницу, 24 июля 2020 года, выросла на 0,74% до 1902,92 доллара за унцию.

Таким образом, стоимость унции драгоценного металла приближается к историческому максимуму, зафиксированному в 2011 году — 1911,6 доллара.

Аналитики объясняют подорожание золота ожиданием последующих волн пандемии коронавируса, непростыми отношениями между США и Китаем, а также снижением ключевых ставок до рекордных минимумов. В годы экономической нестабильности, по мнению экспертов, золото исторически считается основным буферным активом.