Финансист: отмена страховки может привести к росту ставок по ипотеке

Отмена обязательной страховки квартиры, которая берется в ипотеку, может привести к росту ставок на жилищные кредиты. Однако ситуацию скорректирует постепенно снижающаяся ключевая ставка Центробанка.

Такое мнение высказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Елена Мешкова.

"Эта ситуация выступит в роли фактора, который будет стимулировать рост ставок как раз на размер страховой комиссии. Это однозначно. Но другой вопрос: сейчас ключевая ставка имеет тенденцию к снижению. В принципе, ипотечное кредитование постепенно становится более доступным. Именно вопрос того, что банки будут вынуждены нести расходы по страхованию, будет рассматриваться просто как фактор роста стоимости ипотечного кредита. Но сказать, что он однозначно приведет к росту процентных ставок, я не могу. Потому что, я думаю, тенденция снижения ставок по ипотеке будет продолжаться", — пояснила эксперт.

Она отметила, что действующая сейчас система, при которой заемщик должен платить и основную сумму долга, и проценты по ипотеке, и оплачивать страхование недвижимости, является слишком большой нагрузкой для ипотечников. Однако банку важно, чтобы квартиры были застрахованы, так как до момента выплаты займа она, по сути, принадлежит кредитной организации.

Напомним, что в Концепции ипотечного кредитования прописали новую схему оформления ипотеки. Как пояснили в Центробанке, с заемщика снимут обязательства по оплате страховки приобретаемой недвижимости.